Les stations seront-elles accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ?

L’ensemble des quais et stations du prolongement seront accessibles à tous. Les rames seront également accessibles grâce à un plancher bas. Pour cela, il est prévu des rampes d’accès dotées d’une pente inférieure à 5% et d’une lacune (vide entre le matériel roulant et le quai) inférieure à 2 cm pour permettre l’accessibilité du tramway aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du quai. Les équipements et services proposés en station seront également adaptés aux PMR.