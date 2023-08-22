Le tram provoquera-t-il des ralentissements pour la circulation automobile (notamment au niveau de la Porte d’Aubervilliers, et des axes chargés comme la rue Pressensé) ?

L’insertion du tramway impliquera la réduction du nombre de voies routières et la modification d’une vingtaine de carrefours pour y insérer une phase de feux permettant de donner la priorité au tramway. L’insertion du tramway s’accompagne ainsi d’une modification complète de certains carrefours aux abords des grands équipements et des grands axes routiers (carrefour Cokerie, Porte d’Aubervilliers, etc.). Des études de trafic ont été réalisées afin de dimensionner au mieux le nombre de voies de circulation automobile, limiter l’impact sur la circulation routière, et permettre une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement. Le périmètre de ces études ne s’arrête pas au simple tracé du tramway et prend en compte les reports sur les voiries adjacentes, mais aussi le report modal des usagers vers le tramway. Les impacts précis sur la circulation routière seront évalués dans les études ultérieures et présentés lors de l’enquête publique.