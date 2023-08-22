ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Comment s’articulera le prolongement du tram T8 avec le réseau de transport en commun actuel ? Le RER ? Le bus ? Le métro ?
Le projet de prolongement du tram T8 a pour ambition d’être la clé de voûte des autres transports structurants du territoire. Pour ce faire, il est connecté aux lignes de transport suivantes :
- Les métros 12, 13 et la future ligne 15 du Grand Paris Express ;
- Les RER B et E ;
- Le tram T3b.
Une attention particulière sera apportée aux correspondances afin qu’elles soient les plus simples et les plus efficaces possibles pour les usagers. Le réseau de bus sera quant à lui réorganisé avec l’arrivée du tramway. Cette restructuration consiste à favoriser le rabattement des lignes de bus vers les stations du tramway et à éviter les doublons tram/bus, dans une logique de complémentarité.