Quelles sont les caractéristiques des variantes d’insertion à Paris Rosa-Parks ? Quelle différence de coût présentent-elles ?

L’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks a été étudiée afin de proposer la solution technique qui permette une exploitation optimale du tramway et une correspondance efficace pour les voyageurs, tout en limitant les impacts (foncier, sur la circulation routière, le stationnement, les espaces verts, les concessionnaires, etc.).

La concertation préalable avait présenté et soumis au débat deux variantes du terminus à Rosa-Parks :

Pour la première, le tramway venait s’arrêter sur au centre du pont de la rue d’Aubervilliers ;

Pour la deuxième, le tramway stationnait au sud du boulevard Macdonald, au plus près du passage piéton qui permet d’accéder au parvis nord de Rosa Parks.

Suite à la concertation, aucune des deux variantes n’étant apparue comme satisfaisante, des études complémentaires ont été réalisées. Ces études cherchaient notamment à optimiser les correspondances et à mieux intégrer le terminus dans la ville existante.

Quatre alternatives ont été étudiées. Compte-tenu des inconvénients et des avantages de chaque option, Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet envisagent à présent de présenter deux variantes du terminus :