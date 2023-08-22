Des aménagements cyclables et piétons sont-ils prévus le long du tracé ? La continuité de ces cheminements tout le long du parcours sera-t-elle assurée ?

La réalisation d’un tramway est l’occasion de repenser le partage de l’espace public entre le tramway, les voitures, les vélos et les piétons. Davantage de place sera ainsi donnée aux déplacements piétons et aux cycles et une attention particulière sera portée aux arbres. Le tramway améliorera ainsi l’usage des espaces pour tous mais aussi le cadre de vie. Ces aménagements seront pensés en articulation avec les opérations urbaines présentes le long du tracé. L’objectif est d’accompagner le tracé du tram T8 par un aménagement cyclable continu.