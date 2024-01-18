Rétrospective en images de l'année 2023

Marqué par l’avancée des travaux concessionnaires et préparatoires, rue Léon Geffroy, quai Jules Guesde ou encore avenue de Lugo, le projet Tzen 5 poursuit sa route !

En parallèle, les projets d’aménagement des ZAC Paris Rives Gauche, ZAC Ivry Confluences, ZAC Seine Gare Vitry ainsi que de la ZAC des Ardoines se précisent. Les travaux réalisés (site propre, signalisation, voirie) permettront au bus Tzen 5 d’offrir une desserte ciblée et optimisée pour les futurs habitants des quartiers.