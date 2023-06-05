Novidades no setor de transporte, perto de você?

2023: a revolução dos transportes continua em Île-de-France e o transporte está em movimento, perto de você.

  • Novas linhas e extensões das linhas existentes
  • Ônibus, metrôs, trens e bondes de próxima geração
  • Soluções de mobilidade mais sustentáveis e inclusivas
  • Transporte público mais seguro
  • Garanta vagas de estacionamento para suas bicicletas e veículos
  • Dicas para pedalar com facilidade
  • Horário de trabalho, perto de você

Descubra tudo o que está acontecendo no transporte, perto de você.

Baixe a revista Todas as notícias do seu transporte no seu departamento