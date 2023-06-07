Notícias semelhantes

I. Retire ou renove o passe Imagine R e/ou o cartão Scol'R do seu filho.
Para o pacote imagine R> Assine o pacote imagine R
Para o cartão Scol'R> assine o cartão Scol'R
O Departamento Yvelines oferece assistência financeira para o pacote Imagine R e o cartão Scol'R. Não hesite em entrar em contato com seu departamento pelo site da https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires ou pelo telefone 01 39 07 77 13
Você sabia? O passe júnior Imagine R pode ser combinado e 100% reembolsado pela Île-de-France Mobilités se seu filho tiver um cartão Scol'R.
Contamos mais aqui !
II. Retire ou renove o cartão regular da escola de ônibus do seu filho, conhecido como cartão Optile.
O cartão regular da escola de ônibus é válido para uma viagem diária de ida e volta durante o período escolar entre casa e escola, a ser feita conforme a empresa OPTILE em questão.
O cartão regular da escola de ônibus também permite fazer uma viagem diária de ida e volta entre a escola e o local do almoço.
Para se candidatar:
1. Leia cuidadosamente a frente e a nota explicativa impressa no verso do arquivo.
2. Complete este arquivo legível em letras maiúsculas com uma caneta esferográfica.
Se você já possui um cartão de transporte escolar do ano anterior, por favor, insira o número desse cartão na caixa correspondente do Formulário 2
3. Indique a classe da criança e o número de telefone dos pais.
4. Seu arquivo deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis.
5. Carimbe e assine a inscrição pela sua escola.
Para renovações sem alterar o estabelecimento e o local de residência, o selo do estabelecimento não é mais necessário.
6. Devolva sua solicitação apenas pelo correio, acompanhada de um cheque de €125,60 a ser pago à TRANSDEV no endereço abaixo, para:
TRANSDEV BOUCLE DES LYS
28-34 rue Charles-Edouard Jeanneret
78300 POISSY
A foto deve ser colada por você assim que receber o cartão.
Para descobrir e conhecer as condições de elegibilidade, clique aqui:
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/carte-scolaire-bus-lignes-regulieres