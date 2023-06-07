Notícias semelhantes

Para se candidatar:

1. Leia cuidadosamente a frente e a nota explicativa impressa no verso do arquivo.

2. Complete este arquivo legível em letras maiúsculas com uma caneta esferográfica.

Se você já possui um cartão de transporte escolar do ano anterior, por favor, insira o número desse cartão na caixa correspondente do Formulário 2

3. Indique a classe da criança e o número de telefone dos pais.

4. Seu arquivo deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis.

5. Carimbe e assine a inscrição pela sua escola.

Para renovações sem alterar o estabelecimento e o local de residência, o selo do estabelecimento não é mais necessário.

6. Devolva sua solicitação apenas pelo correio, acompanhada de um cheque de €125,60 a ser pago à TRANSDEV no endereço abaixo, para:

TRANSDEV BOUCLE DES LYS

28-34 rue Charles-Edouard Jeanneret

78300 POISSY

A foto deve ser colada por você assim que receber o cartão.

__

Para descobrir e conhecer as condições de elegibilidade, clique aqui:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/carte-scolaire-bus-lignes-regulieres