Notícias semelhantes

Para se candidatar:

1. Leia cuidadosamente a frente e a nota explicativa impressa no verso do arquivo.

2. Complete este arquivo legível em letras maiúsculas com uma caneta esferográfica.

Se você já possui um cartão de transporte escolar do ano anterior, por favor, insira o número desse cartão na caixa correspondente do Formulário 2

3. Indique a classe da criança e o número de telefone dos pais.

4. Seu arquivo deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis.

5. Carimbe e assine a inscrição pela sua escola.

Para renovações sem alterar o estabelecimento e o local de residência, o selo do estabelecimento não é mais necessário.

6. Devolva seu arquivo apenas pelo correio, acompanhado de um cheque de €125,52 euros, a ser pago ao TRANSDEV no endereço abaixo, para:

TRANSDEV VALMY

1 chemin du Clos Saint-Paul

95210 SAINT-GRATIEN

A foto deve ser colada por você assim que receber o cartão.

Para mais informações, entre em contato 06 28 01 04 21.