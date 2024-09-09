Semana Europeia da Mobilidade 2024
O tema da Semana Europeia da Mobilidade em 2024? O compartilhamento de espaços públicos. Essa é uma questão que ressoa particularmente fortemente com as missões realizadas pela Île-de-France Mobilités. Porque compartilhar espaço público exige cada vez mais transporte público, mas também um lugarreal para mobilidade ativa (caminhar, pedalar, por exemplo)
Fazer as pessoas quererem escolher o transporte público
Escolher transporte público para se locomover já é o primeiro ato que todos podem fazer para compartilhar o espaço público.
E, precisamente, dar a todos a oportunidade de fazer essa escolha é uma das ambições da Île-de-France Mobilités. Assinaturas a preços controlados, tarifas sociais, pagamento, recarga e validação de bilhetes de transporte que são cada vez mais práticos e facilitam a interoperabilidade: essas são as ferramentas escolhidas para mobilidade sustentável.
É também por isso que a Île-de-France Mobilités está integrando cada vez mais vantagens à sua assinatura do Navigo, facilitando o estacionamento da sua bicicleta ou carro o mais próximo possível do seu trem ou RER diário, desenvolvendo ônibus noturnos e descidas sob demanda, fortalecendo a segurança e, claro, investindo ano após ano para desenvolver ou expandir sua rede por linhas de bonde, ônibus, RER, metrô, TD ou trem, o mais próximo possível da sua casa.
Organização da transição energética
Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités vem realizando há muitos anos um projeto titânico para renovar seus ônibus e ônibus, a fim de substituí-los por modelos mais eficientes em termos de energia.
Sejam elétricos (nos subúrbios internos) ou utilizem biometano, os veículos da rede Île-de-France Mobilités fazem parte de uma estratégia de frugalidade energética e redução das emissões de gases de efeito estufa.
"Desde 2016, compramos 4.000 ônibus limpos (40% da frota). Mas 60% dos ônibus ainda funcionam com diesel. Teremos ônibus 100% limpos nas áreas urbanas até 2025 (elétrico, hidrogênio, NGV, etc.). Nas áreas rurais, alcançaremos a eliminação total do diesel até 2025, graças aos biocombustíveis. Usaremos HVO, feito a partir de resíduos e óleo de cozinha usado, em ônibus a diesel, antes de substituí-los até 2029", disse Valérie Pécresse, presidente da região da Île-de-France e presidente da Île-de-France Mobilités, em entrevista ao jornal Le Parisien, em 28 de agosto.