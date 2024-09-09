Semana Europeia da Mobilidade 2024

O tema da Semana Europeia da Mobilidade em 2024? O compartilhamento de espaços públicos. Essa é uma questão que ressoa particularmente fortemente com as missões realizadas pela Île-de-France Mobilités. Porque compartilhar espaço público exige cada vez mais transporte público, mas também um lugarreal para mobilidade ativa (caminhar, pedalar, por exemplo)

Fazer as pessoas quererem escolher o transporte público

Escolher transporte público para se locomover já é o primeiro ato que todos podem fazer para compartilhar o espaço público.

E, precisamente, dar a todos a oportunidade de fazer essa escolha é uma das ambições da Île-de-France Mobilités. Assinaturas a preços controlados, tarifas sociais, pagamento, recarga e validação de bilhetes de transporte que são cada vez mais práticos e facilitam a interoperabilidade: essas são as ferramentas escolhidas para mobilidade sustentável.