Assinar ou renovar um pacote Imagine R online a partir do Espaço Pessoal do pagador.

Se você for financiado por um pagador terceirizado ou se quiser pagar por cheque, os procedimentos são feitos pelo correio (pule para o pacote Imagine R Junior).

Consulte o Guia Imagine R para encontrar os passos para assinar passo a passo.

Assinatura online

Pré-requisitos: se você acabou de criar seu espaço pessoal e deseja assinar, lembre-se de inserir seu endereço postal na sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

A assinatura é feita a partir do Espaço Pessoal do pagador.

"My Navigo">> Clique em "Assine ou peça um passe"

Se você estiver assinando para um terceiro (como seu filho), pode fazer isso no espaço "Assinar para um novo portador" no final da página.

Se você estiver assinando para um terceiro (como seu filho), pode fazer isso no espaço "Assinar para um novo portador" no final da página. Finalize a assinatura online.

Encontre todos os detalhes sobre a assinatura noGuia Imagine R.

Renovação Online

A renovação pode ser feita a partir do espaço pessoal do pagador.

"My Navigo" >> Clique em "Renovar seu passe R do Imagine para o ano 2025/2026"

Se você não encontrar o pacote para renovação no seu espaço, não crie uma nova conta, entre em contato com a agência Imagine R pelo telefone 09 69 39 22 22.

Se você não encontrar o pacote para renovação no seu espaço, não crie uma nova conta, entre em contato com a agência Imagine R pelo telefone 09 69 39 22 22. Finalize a assinatura online: os formulários já estão pré-preenchidos com as informações do ano anterior, então certifique-se de conferi-los cuidadosamente.

Depois que sua assinatura for confirmada, recarregue o pacote no seu passe.

Encontre todos os detalhes sobre renovação noGuia Imagine R.

Documentos de apoio

Você será solicitado a fornecer os seguintes documentos de apoio para assinatura ou renovação

Foto recente de passaporte do portador, de frente, cabeça descoberta, sobre fundo neutro e no formato 35 x 45 mm (apenas para assinatura).

Comprovante de matrícula ou escolaridade, para o pacote Imagine R Student: deve estar em francês, mencionando os sobrenomes/primeiros nomes e o ano letivo atual.

Prova de identidade, para imaginar R Júnior: se não é uma renovação do plano.

Notificação de bolsa (para bolsistas): se você for bolsista após a assinatura, poderá se inscrever posteriormente.

Como parte de verificações adicionais , você pode ser solicitado a outros documentos.

Glossário