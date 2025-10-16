Quais bilhetes de transporte posso colocar no meu passe Navigo?

Atualizado em 16 outubro 2025

O passe Navigo permite que você carregue:

 

Bom saber

  • Você pode comprar até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês) em uma única compra. Um passe Navigo pode conter até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês).
  • Particularidade do Navigo Liberté + contrato: Se você tiver um Navigo Liberté + contrato e um passe válido no seu passe (especialmente semana, mês), o passe terá prioridade para validação.

Tudo o que você precisa saber sobre o passe Navigo