Quais bilhetes de transporte posso colocar no meu passe Navigo?
O passe Navigo permite que você carregue:
- um Passe Mensal Navigo,
- um Passe Semanal Navigo,
- um Passe Diurno Navigo,
- um Navigo Liberté + contrato,
- a Navigo Forfait Gratuité / Gratuité Jeunes en insertion,
- um Passe Navego Solidarity de 75% e um desconto de 50%
- Pacote Ametista.
Bom saber
- Você pode comprar até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês) em uma única compra. Um passe Navigo pode conter até dois passes Navigo Day (ou Semana ou Mês).
- Particularidade do Navigo Liberté + contrato: Se você tiver um Navigo Liberté + contrato e um passe válido no seu passe (especialmente semana, mês), o passe terá prioridade para validação.