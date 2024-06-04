O Parc de la Villette será atendido pelo RER E, linhas de metrô 5 e 7, e pelo bonde T3b. Placas específicas serão instaladas entre as estações em questão e o Parc de la Villette para permitir que você chegue o mais facilmente possível.

Seu meio de transporte preferido dependerá do seu destino dentro do Parc de la Villette.

Sinta-se à vontade para consultar as rotas recomendadas em tempo real diretamente do seu smartphone, baixando o aplicativo Paris 2024 Public Transport quando estiver disponível.