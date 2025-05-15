Baixe gratuitamente o aplicativo de Transporte Público de Paris 2024 na Apple Store ou Google Play e simule suas jornadas agora na data e horário de sua escolha, inclusive para acessar os sites dos Jogos de Paris 2024. O aplicativo, criado especificamente para o evento, permite que você leve em conta em tempo real as interrupções no trânsito durante suas viagens durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, além de adquirir os bilhetes de transporte necessários para viajar (Passe Paris 2024, bilhetes simples ou livreto t+), passagens de aeroporto, etc.).

"Guias de Espectadores" por esporte e por site de competição também são disponibilizados online e enviados por e-mail a todos os espectadores. Encontre-os diretamente no site Paris 2024.

Por fim, um mapa em papel do transporte público está disponível para os passageiros nas estações da rede Île-de-France, listando as linhas a serem utilizadas para chegar a cada local dos Jogos de Paris 2024.