A partir de agora, você pode descobrir a rede de transporte público da Île-de-France no aplicativo Transport Public Paris 2024 ou no site da Île-de-France Mobilités.

Este aplicativo permite que você simule suas viagens na data e hora de sua escolha, incluindo para chegar aos locais dos Jogos de Paris 2024 e comprar os bilhetes de transporte necessários para suas viagens.

Aconselhamos que você realize uma busca por nova rota 4 horas antes do início da competição para ser informado sobre a situação do tráfego na rede e sobre possíveis variações na rota recomendada. Além disso, uma página disponível diretamente na página inicial da sua inscrição permite acompanhar em tempo real os sites afetados da competição, os detalhes das interrupções em cada um deles, as sessões de competição envolvidas, bem como as instruções de viagem para acessá-los.