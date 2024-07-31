O horário de funcionamento das estações será das 5h30 às 1h15 nos dias úteis (2h15 no metrô às sextas e sábados à noite).

Para mais informações sobre os horários das suas linhas, consulte a seção de horários do formulário de Transporte Público de Paris 2024, no site da Île-de-France Mobilités.

Fora desse horário, uma rede de ônibus noturnos (Noctilien) permite que você se desloque pela Île-de-France.

Nas noites da Maratona para Todos (10 a 11 de agosto), algumas linhas e estações do metrô estarão disponíveis durante toda a noite.