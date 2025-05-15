Recomenda-se que os espectadores se desloquem até os locais da competição por transporte público, bicicleta ou a pé, pois o acesso a carros e motocicletas será proibido.

Dada a extrema demanda pelas redes de transporte público durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, será necessário considerar tempos de viagem mais longos na Île-de-France, que dependerá da distância entre seu local de hospedagem e o local que deseja visitar.

Se seu local estiver longe de Paris (por exemplo, Palácio de Versalhes, Saint-Quentin-en-Yvelines, estádio náutico de Vaires-sur-Marne, Le Golf National, etc.), seu tempo de acesso ao local será de 2 a 3 horas das principais estações de trem parisienses.

Para ajudar a planejar suas viagens aos locais da competição, o aplicativo pode baixar o aplicativo Paris 2024 Public Transport, dedicado ao transporte durante os Jogos de Paris 2024. De fato, não é recomendado usar aplicações de cálculo de rotas já existentes. Apenas o aplicativo de Transporte Público de Paris 2024 integra a oferta específica de transporte dos Jogos de Paris 2024.

Você também pode verificar o status das interrupções de rede por local da competição diretamente em nossa página dedicada, também disponível na página inicial do aplicativo.