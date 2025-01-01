Serviço em destaque
Em caso de greves que tenham gravemente interrompido o tráfego por um período prolongado
A Île-de-France Mobilités oferece aos passageiros da região da Île-de-France um espaço de compensação para simplificar seus procedimentos.
Como parte dos contratos mais recentes firmados com operadores de transporte, a Île-de-France Mobilités fortaleceu suas exigências em favor dos passageiros. Assim, você pode se beneficiar de um reembolso em várias situações:
Selo
A Île-de-France Mobilités oferece aos passageiros da região da Île-de-France um espaço de compensação para simplificar seus procedimentos.
Como parte dos contratos mais recentes firmados com operadores de transporte, a Île-de-France Mobilités fortaleceu suas exigências em favor dos passageiros. Assim, você pode se beneficiar de um reembolso em várias situações:
Imagem 1 de 4
Descrição
Cliquez sur les images pour les agrandir
A Île-de-France Mobilités oferece aos passageiros da região da Île-de-France um espaço de compensação para simplificar seus procedimentos.
Quando a pontualidade dos trens e trens RER foi inferior a 80% por pelo menos três meses no último ano.
Quando a pontualidade dos trens e trens RER foi inferior a 80% por pelo menos três meses no último ano.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée
10h às 19h
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
Números-Chave
1 min 35
Numerosas conexões
6 a 7
5 km