Como viajar (bem) com um bilhete desmaterializado?
Você optou pelo bilhete desmaterializado no seu smartphone ou no cartão Navigo Easy, e está se perguntando em que área esses bilhetes permitem viajar e quais conexões são possíveis? Vamos explicar.
Com ingressos sem papel em smartphones ou Navigo Easy
Os bilhetes Bus-Tram, Metro-Train-RER ou Aeroporto da Região <>de Paris permitem que você viaje em linhas de ônibus-bonde ou em linhas de metrô, trem, RER dependendo do seu bilhete.
Cada vez que você viajar nessas linhas, será cobrado um bilhete na entrada da área de controle.
Como funcionam as conexões com seu ticket sem papel?
Na rede de ônibus/bondes (excluindo os bondes expressos T11, T12, T13)
Transferências são possíveis por 1 hora e 30 minutos sem trocar de meio de transporte ou conectando outro ônibus ou bonde.
Cuidado
Se você optou pelo ônibus ou bonde no momento da primeira validação, tem a opção de pegar quantos bondes ou ônibus quiser por 1 hora e 30 minutos (exceto para uma viagem de ida e volta e uma interrupção da rota).
Na rede Metrô/Trem/RER (e bonde expresso T11, T12, T13)
As transferências são possíveis por 2 horas sem precisar trocar de meio de transporte ou conectando outro metrô/trem/RER.
Bom saber
Após a primeira validação, você pode pegar quantos metrôs (e/ou RER/Trem/Tram Express quiser) em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada (exceto para viagens de ida e volta e interrupção de rotas).
Se você mudar de meio de transporte, precisará de vários bilhetes
Por favor, observe que, se você mudar de modo de transporte, uma vez 1 hora e 30 minutos após a primeira validação do bilhete Ônibus-Bonde e uma vez 2 horas para os bilhetes Metro-Trem-RER, você será debitado dois bilhetes.
Área controlada, por que é importante ao conectar ao metrô, trem ou RER
Você só será cobrado por uma passagem se pegar vários metrôs (e/ou RER/Trem) em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada. Ou seja, sem sair do equipamento ou passar pelas portas de "saída".
Assim que você sair da área controlada e reentrar nela (validando na entrada), será cobrado um novo ingresso.
Cuidado
A menos que sua conexão seja feita nas seguintes estações, pelas rotas autorizadas pela via pública.
Passando no validador
Área controlada, nosso conselho é permanecer nela
Para evitar sair da zona de transporte e ser cobrado por dois bilhetes, siga as placas (placas, setas, degraus no chão, etc.) que indicam conexões.
Isso é especialmente essencial em grandes estações (Châtelet, Gare de Lyon, etc.), que possuem muitos equipamentos de saída e validação na entrada.
Na Gare de Lyon, a conexão da linha 14 para a linha 1 não é feita pelas escadas no meio da plataforma (na foto), mas sim pelas da extremidade norte, como indicado pela placa na foto
Como lembrete, a validação é obrigatória antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, se necessário, durante as conexões com saída e saída, sob pena de infração.