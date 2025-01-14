Como viajar (bem) com um bilhete desmaterializado?

Como funcionam as conexões com seu ticket sem papel?

Na rede de ônibus/bondes (excluindo os bondes expressos T11, T12, T13)

Transferências são possíveis por 1 hora e 30 minutos sem trocar de meio de transporte ou conectando outro ônibus ou bonde.

Cuidado

Se você optou pelo ônibus ou bonde no momento da primeira validação, tem a opção de pegar quantos bondes ou ônibus quiser por 1 hora e 30 minutos (exceto para uma viagem de ida e volta e uma interrupção da rota).

Na rede Metrô/Trem/RER (e bonde expresso T11, T12, T13)

As transferências são possíveis por 2 horas sem precisar trocar de meio de transporte ou conectando outro metrô/trem/RER.

Bom saber

Após a primeira validação, você pode pegar quantos metrôs (e/ou RER/Trem/Tram Express quiser) em até 2 horas, desde que permaneça na área controlada (exceto para viagens de ida e volta e interrupção de rotas).

Se você mudar de meio de transporte, precisará de vários bilhetes

Por favor, observe que, se você mudar de modo de transporte, uma vez 1 hora e 30 minutos após a primeira validação do bilhete Ônibus-Bonde e uma vez 2 horas para os bilhetes Metro-Trem-RER, você será debitado dois bilhetes.