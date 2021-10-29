Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

O projeto consiste no desenvolvimento do terceiro e último trecho da linha 91,06 (quase 3 quilômetros), localizado no distrito École Polytechnique, com faixas exclusivas para ônibus. Esses serviços melhorarão a regularidade e confiabilidade da linha 91.06 como um todo e atenderão à crescente demanda por um serviço rápido, confortável e seguro para um distrito em rápido desenvolvimento. Além disso, o projeto também prevê a requalificação do espaço público com a criação de instalações para ciclismo ao longo das faixas de ônibus e o alargamento das calçadas, o que tornará as rotas de todos mais seguras e promoverá a mobilidade ativa.