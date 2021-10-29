Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Ônibus

O projeto consiste no desenvolvimento do terceiro e último trecho da linha 91,06 (quase 3 quilômetros), localizado no distrito École Polytechnique, com faixas exclusivas para ônibus. Esses serviços melhorarão a regularidade e confiabilidade da linha 91.06 como um todo e atenderão à crescente demanda por um serviço rápido, confortável e seguro para um distrito em rápido desenvolvimento. Além disso, o projeto também prevê a requalificação do espaço público com a criação de instalações para ciclismo ao longo das faixas de ônibus e o alargamento das calçadas, o que tornará as rotas de todos mais seguras e promoverá a mobilidade ativa.

Região de Île-de-France
Departamento de Essonne
Comunidade de Aglomeração Paris Saclay
Île-de-France Mobilités

A rota

Mapa mostrando a rota do projeto de ônibus 91.06, dentro do distrito da École Polytechnique, em Palaiseau. Ela representa a rota existente dos ônibus 91.06 e N63, a rota do projeto preferido e a variante da rota estudada pela Avenue Becquerel. O mapa também mostra as paradas existentes, bem como as duas variantes da quarta estação. Inclui as instalações de ciclismo existentes e planejadas, bem como as diversas instalações da região.

Números-Chave

6Ata

atravessar o campus da École Polytechnique

4Estações

para atender ao setor

1 ônibus

a cada 3 a 4 minutos

17.500 trabalhadores e 18.500 estudantes

esperado no planalto de Saclay

Partidas

com a estação Massy-TGV, a RER B, a RER C e a futura linha do metrô 18

Calendário

  1. 2021
    Estudos Preliminares (PCDO)
  2. 25 de outubro - 28 de novembro de 2021
    Consulta prévia
  3. 2022-2023
    Estudos Preliminares (Esquema)
  4. Estudos Detalhados (AVP)
  5. Obra