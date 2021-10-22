Custo do projeto e atores
O custo do projeto
Infraestrutura: obras estimadas em cerca de €14 milhões
Operação: 100% apoiada pela Île-de-France Mobilités
Infográfico explicando que o custo das obras de infraestrutura é estimado em cerca de €14 milhões e que a operação é 100% gerenciada pela Île-de-France Mobilités.
Há uma ilustração de um ponto de ônibus e, por baixo, a distribuição dos recursos com mais detalhes.
O Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Essonne e a Comunidade Urbana Paris Saclay estão financiando os estudos de projeto, de acordo com esta divisão:
- A Região da Île-de-France (49%)
- O Estado (21%)
- A Comunidade Urbana Paris Saclay (15%)
- O departamento de Essonne (15%)
A Île-de-France Mobilités, a Autoridade de Organização da Mobilidade (AOM) em Île-de-France, é a gerente de projeto dos estudos de design.
Os atores
O proprietário do projeto
Île-de-France Mobilités
No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para todas as formas de mobilidade hoje e no futuro. Decide e gerencia projetos para o desenvolvimento e modernização de todas as formas de transporte (trem, metrô, bonde, ônibus e cabo), cuja implementação confia às empresas de transporte. Também desenvolve soluções para mobilidade como Navigo, Vianavigo ou Véligo. A Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadoras, gerentes de infraestrutura, etc.) e investe para melhorar o serviço prestado diariamente aos residentes da Île-de-France (mais eficiente, mais moderno, mais seguro, transporte mais confortável, etc.). e mais conectados). A Île-de-France Mobilités financia 100% do material rodante e da operação da TCSP.
Parceiros financiadores
O Estado
Por meio do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020 (CPER), o Estado contribui para a modernização e desenvolvimento das linhas de transporte na região da Île-de-France, a fim de atender aos desafios e expectativas de viagem dos residentes da Île-de-France. Ao financiar esse projeto, o Estado está comprometido em oferecer aos moradores de Île-de-France um transporte mais eficiente, permitindo que avancem para uma cidade sustentável e um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France. O Estado está financiando os estudos preliminares (DOCP, consulta, diagrama esquemático, projeto preliminar) deste projeto, com até 21%, de acordo com o Contrato de Plano Estado-Região.
A Região da Île-de-France
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de ônibus, metrô e bonde faz parte desse grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. A Região é a principal financiadora dos estudos preliminares (DOCP, consulta, diagrama esquemático, projeto preliminar) deste projeto, com uma média de 49%.
O Departamento de Essonne
O Departamento de Essonne é um ator importante em mobilidade em seu território. Tem a ambição de colocar sua rede viária em uma trajetória de baixo carbono por meio de uma divisão racional e equitativa das estradas e estruturas pelas quais é responsável. Para isso, promove a integração do tráfego suave (ônibus, bicicleta) e compartilhado (carona, etc.), torna o trânsito mais seguro e trabalha para tornar as viagens mais fluidas. Apoia o desenvolvimento da oferta de transporte público diariamente por meio de sua participação financeira em diversos projetos estruturadores: para a TCSP Massy-Saclay (École Polytechnique), financia estudos preliminares até a fase pré-projeto, até 15%, de acordo com o Contrato de Plano Estado-Região.
A Comunidade de Aglomeração de Paris Saclay
A mobilidade é uma competência importante da aglomeração Paris-Saclay e uma das áreas prioritárias de seu projeto territorial. Como uma Autoridade Organizadora de segundo nível, e em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a aglomeração coconstrói e implementa soluções de mobilidade mais sustentáveis para benefício dos Paris-Saclaysiens. Nesse bilhete, investe quase 10 milhões de euros anualmente para instalar novas linhas de ônibus, ônibus autoatendidos, móveis para transporte urbano, armários para bicicletas e ferramentas inovadoras para usuários como o maMob. Também realiza inúmeros empreendimentos voltados para tornar o transporte público e a mobilidade ativa mais inclusivos (acessibilidade, segurança, estacionamento) e mais eficientes (desenvolvimentos rodoviários, ciclovias, prioridade de semáforos). Também gerencia e financia os estudos e trabalhos de intermodalidade dos principais centros da estação. Para este próprio local, a aglomeração está financiando os estudos preliminares (DOCP) na proporção de 15%, demonstrando assim seu interesse e compromisso com o sucesso deste projeto.