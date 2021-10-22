Custo do projeto e atores

Os atores

O Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Essonne e a Comunidade Urbana Paris Saclay estão financiando os estudos de projeto, de acordo com esta divisão:

A Região da Île-de-France (49%)

O Estado (21%)

A Comunidade Urbana Paris Saclay (15%)

O departamento de Essonne (15%)

A Île-de-France Mobilités, a Autoridade de Organização da Mobilidade (AOM) em Île-de-France, é a gerente de projeto dos estudos de design.

O proprietário do projeto