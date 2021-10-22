Rota e desenvolvimentos
Publicado em
As estações
Mapa mostrando a rota do projeto de ônibus 91.06, dentro do distrito da École Polytechnique, em Palaiseau. Ela representa a rota existente dos ônibus 91.06 e N63, a rota do projeto preferido e a variante da rota estudada pela Avenue Becquerel.
O mapa também mostra as paradas existentes, bem como as duas variantes da quarta estação. Inclui as instalações de ciclismo existentes e planejadas, bem como as diversas instalações da região.
Hoje, 3 paradas atendem o distrito da École Polytechnique. Como parte do projeto, 4 paradas serão atendidas pela linha 91.06, no distrito École Polytechnique.
Estação 1: serviço ao ensino médio, ao grupo escolar e aos novos programas e laboratórios ao longo da Verde.
Estação 2: serviço à Escola Nacional de Estatística e Administração Econômica e às residências dos estudantes da École Polytechnique, próxima à escadaria da estação RER de Lozère.
Estação 3: atende a École nationale supérieure de techniques avancées, bem como os habitantes do distrito de Joncherettes a leste do distrito
Estação 4: duas variantes estão sendo consideradas
- Variante 1: posicionamento próximo ao radar, na continuidade do shopping para pedestres, para atender ao coração do distrito da École Polytechnique;
- Variante 2: próximo à rotatória Denfert-Rochereau, para atender os escritórios ao norte da Avenue Becquerel e o futuro local de Manutenção e Armazenamento da linha 18.
A inserção de faixas dedicadas aos ônibus
Como parte do projeto TCSP (Transport Collectif en Lane Propre) e na continuidade do local dedicado existente, o mesmo princípio dos dois primeiros trechos da linha 91.06 foi mantido: as faixas dedicadas aos ônibus serão, tanto quanto possível, traçadas lado a lado na via, em ambos os sentidos do tráfego. Duas disposições alternativas também serão estudadas:
- Inserção lateral interna: as faixas exclusivas para ônibus (local dedicado) estão localizadas ao lado das faixas para carros, no lado do campus. Essa inserção permite que pedestres acessem com segurança as estações rodoviárias e mantenham o estacionamento de veículos do lado oposto da faixa dedicada. No entanto, esse desenvolvimento exige uma redução na velocidade dos ônibus, pois estacionamento, acessos locais e de entrega cruzam a faixa dedicada e exigem a desaceleração dos ônibus para tornar todos os usuários da via mais seguros.
- Inserção lateral externa: as faixas exclusivas para ônibus (local dedicado) estão localizadas ao lado das faixas para carros, no lado da madeira. Essa inserção permite uma melhor regularidade dos barramentos, cujo trilho não é interrompido por nenhum acesso. No entanto, essa opção obriga os pedestres a atravessarem o tráfego de carros para chegar a uma estação. Com essa opção, a instalação do local dedicado não teria impacto na via existente. Para homogeneizar as condições de tráfego e para a boa compreensão de todos os usuários, a alternância das soluções de inserção TCSP será limitada ao máximo.
A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus na inserção lateral interna.
Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, as faixas dedicadas aos ônibus emolduradas pela vegetação, a estrada e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.
A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus em inserção lateral externa.
Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, a rua, as faixas dedicadas aos ônibus delimitadas pela vegetação e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.
O Verde
A perspectiva representa as intenções de desenvolvimento do Boulevard du Green. Mostra uma calçada por onde as pessoas caminham, uma ciclovia usada por um ciclista, árvores margeiam a ciclovia e as pessoas atravessam uma passagem de pedestres para chegar ao próximo ponto do ônibus 91.06.
Entre a Avenue Augustin Fresnel e o Boulevard des Maréchaux Sud, a EPA Paris Saclay está implementando um projeto para desenvolver uma nova área paisagística chamada "Green". Destinado a se tornar uma área paisagística limitada pelo boulevard urbano, este projeto será estudado em conjunto com o da TCSP (Transport Collectif en Site Propre), garantindo assim uma integração harmoniosa:
- novas plantações serão propostas para criar uma transição real entre o espaço paisagístico e a área urbana;
- Dois tipos de inserção serão estudados: no lado interno ou no lado externo. No primeiro caso, a faixa de ônibus está localizada no lado do campus e atende os laboratórios da École Polytechnique; no segundo caso, está localizada no lado da floresta, do ensino médio e das escolas, facilitando o acesso.
O Boulevard des Maréchaux
A perspectiva representa as intenções de desenvolvimento do Boulevard des Maréchaux Sud. Há um grupo de edifícios à esquerda. No centro, podemos ver as futuras faixas dedicadas aos ônibus, as calçadas, as estradas e as ciclovias. A parte direita é coberta por árvores e áreas verdes.
Neste setor, a inclusão do TCSP (Transport Collectif en Site Propre) reflete o desejo do projeto urbano de criar um "campus da natureza", especialmente graças à inserção de largas faixas plantadas entre cada modo para manter a continuidade da planta ao longo do trajeto.
Assim como no restante da rota, dois tipos de inserção são possíveis:
- Inserção do lado interno: a faixa para ônibus fica ao lado dos trilhos do campus. Essa inserção possibilita aproximar as faixas dedicadas aos ônibus dos caminhos para pedestres, mas também fortalecer o serviço ao campus e a segurança dos usuários, afastando-os das faixas para carros. No entanto, essa opção pode impactar a regularidade dos ônibus, pois implica a interrupção da faixa dedicada aos ônibus para permitir o acesso a estacionamentos, moradores e entregas.
- Inserção lateral externa: a faixa de ônibus fica ao lado dos trilhos dos carros, no lado de madeira. Essa inserção permite uma melhor regularidade dos barramentos, cujo trilho não é interrompido por nenhum acesso. No entanto, essa opção obriga os pedestres a atravessarem o tráfego de carros para chegar a uma estação. Com essa opção, a instalação do local dedicado não teria impacto na via existente.
O projeto dos modos suaves
Mapa mostrando o trajeto das futuras ciclovias do projeto que atravessam o campus da École Polytechnique e se unem à Route de Saclay.
Em consonância com o desenvolvimento dos trechos existentes do TCSP e a ambição do projeto politécnico ZAC Quartier, será favorecido o desenvolvimento de ciclovias em cada direção.
As amplas dimensões dos caminhos permitirão um uso pacífico e seguro da estrada por todos os usuários.
A variante de Becquerel
Uma variante de desenvolvimento via Avenue Becquerel, ligando o Boulevard des Maréchaux à rotatória Denfert Rochereau na Avenue Descartes, foi estudada.
Hoje, o trajeto não foi escolhido, pois essa variante exigiria a criação de uma nova estrada e a reestruturação das instalações esportivas existentes. Portanto, essa rota não possibilitaria prever uma implementação de médio prazo do projeto em uma faixa dedicada.