Rota e desenvolvimentos

Hoje, 3 paradas atendem o distrito da École Polytechnique. Como parte do projeto, 4 paradas serão atendidas pela linha 91.06, no distrito École Polytechnique.

Estação 1: serviço ao ensino médio, ao grupo escolar e aos novos programas e laboratórios ao longo da Verde.

Estação 2: serviço à Escola Nacional de Estatística e Administração Econômica e às residências dos estudantes da École Polytechnique, próxima à escadaria da estação RER de Lozère.

Estação 3: atende a École nationale supérieure de techniques avancées, bem como os habitantes do distrito de Joncherettes a leste do distrito

Estação 4: duas variantes estão sendo consideradas