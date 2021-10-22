Participe do projeto

A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto serão alimentadas para a reflexão sobre o projeto de acordo com as necessidades dos usuários do território. Expresse sua opinião e nos ajude a entender melhor seus usos e expectativas, seus comentários serão levados em conta pelo restante do projeto.

A consulta também convida você a dar sua opinião sobre as duas variantes para a localização da estação 4.