Ônibus

Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Participe do projeto

Por que uma consulta?

A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto serão alimentadas para a reflexão sobre o projeto de acordo com as necessidades dos usuários do território. Expresse sua opinião e nos ajude a entender melhor seus usos e expectativas, seus comentários serão levados em conta pelo restante do projeto.

A consulta também convida você a dar sua opinião sobre as duas variantes para a localização da estação 4.

Consulte as opiniões e os resultados da consulta

Avaliações dos usuários

Resumo dos resultados da consulta

PDF

 -  621.7 KB

Avaliação da consulta

PDF

 -  15.5 MB