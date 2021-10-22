Descubra o projeto
Publicado em
O projeto em um olhar
Mapa mostrando a rota do projeto de ônibus 91.06, dentro do distrito da École Polytechnique, em Palaiseau. Ela representa a rota existente dos ônibus 91.06 e N63, a rota do projeto preferido e a variante da rota estudada pela Avenue Becquerel.
O mapa também mostra as paradas existentes, bem como as duas variantes da quarta estação. Inclui as instalações de ciclismo existentes e planejadas, bem como as diversas instalações da região.
O projeto consiste no desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus no terceiro e último trecho da linha 91.06 (que liga Massy-Palaiseau a Saclay), localizado no distrito da École Polytechnique.
Esse novo desenvolvimento, com quase 3 quilômetros de extensão, ajudará a fortalecer a regularidade e confiabilidade de toda a linha e apoiará o forte desenvolvimento do distrito. Graças a um serviço mais rápido, confortável e seguro, em breve permitirá que os moradores e os 40.000 novos trabalhadores e estudantes esperados até 2030 no distrito tenham acesso mais fácil a residências estudantis, instalações escolares, negócios e prédios de alimentação no campus.
Além disso, a criação de instalações para bicicletas (faixas e caminhos seguros) ao longo das faixas dedicadas aos ônibus e o alargamento das calçadas tornarão as rotas mais seguras para ciclistas e pedestres, promovendo assim a mobilidade ativa.
Os objetivos do projeto
- Garantir a regularidade da linha 91.06 graças à circulação do ônibus em uma faixa dedicada em toda a sua rota, entre Massy-Palaiseau e Christ de Saclay;
- Atender às necessidades de um serviço rápido, confortável e seguro para o distrito em um contexto de forte desenvolvimento;
- Antecipar as crescentes necessidades de viagens e serviços do distrito, em conexão com seu desenvolvimento e a chegada da futura linha 18 do Grand Paris Express;
- Oferecer rotas contínuas, confortáveis e seguras para pedestres e ciclistas, com a criação de instalações para bicicletas e o alargamento das calçadas, além da requalificação da via.