Descubra o projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus no terceiro e último trecho da linha 91.06 (que liga Massy-Palaiseau a Saclay), localizado no distrito da École Polytechnique.

Esse novo desenvolvimento, com quase 3 quilômetros de extensão, ajudará a fortalecer a regularidade e confiabilidade de toda a linha e apoiará o forte desenvolvimento do distrito. Graças a um serviço mais rápido, confortável e seguro, em breve permitirá que os moradores e os 40.000 novos trabalhadores e estudantes esperados até 2030 no distrito tenham acesso mais fácil a residências estudantis, instalações escolares, negócios e prédios de alimentação no campus.

Além disso, a criação de instalações para bicicletas (faixas e caminhos seguros) ao longo das faixas dedicadas aos ônibus e o alargamento das calçadas tornarão as rotas mais seguras para ciclistas e pedestres, promovendo assim a mobilidade ativa.