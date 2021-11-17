Ônibus

Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Última reunião com a equipe do projeto foi em 24 de novembro, na parada Polytechnique Lozère, das 12h às 15h

Reunião de 16 de novembro de 2021 com a equipe do projeto

Três pessoas explicam o projeto para diferentes pessoas.

No dia 24 de novembro, das 12h às 15h, venha conversar uma última vez com a equipe Île-de-France Mobilités na parada Polytechnique Lozère.

A equipe apresentará o projeto de desenvolvimento para o terceiro e último trecho da linha 91.06, localizada no distrito École Polytechnique, responderá suas perguntas e coletará sua opinião.