Primeira reunião em 4 de novembro na parada ENSTA – Les Joncherettes, das 16h30 às 19h30
Publicado em-
Atualizado em
A consulta sobre o projeto de desenvolvimento do terceiro e último trecho da linha 91.06, localizada no distrito École Polytechnique, começou na segunda-feira, 25 de outubro de 2021.
A equipe do projeto Île-de-France Mobilités convida você a se reunir em 4 de novembro, das 16h30 às 19h30, na parada ENSTA – Les Joncherettes, localizada no Boulevard des Maréchaux em Palaiseau. Ela estará disponível para apresentar o projeto a você, discutir e coletar sua opinião.
Outros momentos de troca com a equipe do projeto são programados:
- 16 de novembro, no Restaurante Inter-Entreprises-Administrations, (localizado na 1ª Rose Dieng Kuntz, 91120 Palaiseau), das 11h30 às 14h30,
- em 24 de novembro, na parada Polytechnique Lozère, das 12h às 15h.