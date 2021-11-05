Conheça as equipes do projeto em 16 de novembro em frente ao Restaurante Inter-Empresas-Administrações, Place Rose Dieng Kuntz, das 11h30 às 14h30

No dia 16 de novembro, a equipe do projeto Île-de-France Mobilités estará presente no 1 local Rose Dieng Kuntz, no Palaiseau, em frente ao Restaurante Inter-Empresas-Administrações.

Ela estará disponível das 11h30 às 14h30 para apresentar o projeto de desenvolvimento da terceira e última seção da linha 91.06 e para obter sua opinião.

Não perca a última reunião com a equipe do projeto, marcada para 24 de novembro, na parada Polytechnique Lozère, das 12h às 15h.