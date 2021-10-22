Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Quanto custa o projeto e quem está financiando?
Infográfico explicando que o custo das obras de infraestrutura é estimado em cerca de €14 milhões e que a operação é 100% gerenciada pela Île-de-France Mobilités.
Há uma ilustração de um ponto de ônibus e, por baixo, a distribuição dos recursos com mais detalhes.
O Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Essonne e a Comunidade Urbana Paris Saclay estão financiando os estudos de projeto, de acordo com esta divisão:
- A Região da Île-de-France (49%)
- O Estado (21%)
- A Comunidade Urbana Paris Saclay (15%)
- O departamento de Essonne (15%)
A Île-de-France Mobilités, a Autoridade de Organização da Mobilidade (AOM) em Île-de-France, é a gerente de projeto dos estudos de design.