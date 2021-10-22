Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Estão planejadas instalações para ciclismo?
Publicado em
No campus, atualmente, as instalações para ciclismo são raras e inseguras. O projeto, portanto, inclui a criação de instalações para bicicletas ao longo das faixas dedicadas aos ônibus. As amplas dimensões dos caminhos permitirão um uso pacífico e seguro da estrada por todos os usuários.
As estações serão equipadas com dispositivos para estacionamento de bicicletas.
Mapa mostrando o trajeto das futuras ciclovias do projeto que atravessam o campus da École Polytechnique e se unem à Route de Saclay.