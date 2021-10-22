Por que a variante de Becquerel ainda não foi escolhida?

Uma variante de desenvolvimento via Avenue Becquerel, ligando o Boulevard des Maréchaux à rotatória Denfert Rochereau na Avenue Descartes, foi estudada.

Hoje, o trajeto não foi escolhido, pois essa variante exigiria a criação de uma nova estrada e a reestruturação das instalações esportivas existentes. Portanto, essa rota não possibilitaria prever uma implementação de médio prazo do projeto em uma faixa dedicada.