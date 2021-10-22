Por que não pegar um teleférico da estação RER de Lozère?

A construção de uma ligação de transporte por cabo para conectar uma estação RER B no vale do Yvette ao planalto não pareceu relevante no contexto do estudo conduzido pela Île-de-France Mobilités em 2017.

Sua viabilidade seria complexa diante das fortes restrições regulatórias ligadas em particular aos desafios ambientais do planalto de Salay. Sobrevoos de edifícios seriam inevitáveis e, em todas as variantes, o projeto seria em co-visibilidade de moradias.

No entanto, a principal dificuldade é a previsão de passageiros, que eram altas antes da entrada em funcionamento da linha 18, mas modestas depois, levando a uma lucratividade socioeconômica limitada devido aos custos de tal projeto.