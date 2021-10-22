Qual é o projeto para a futura linha 18 do Grand Paris Express?

Para facilitar o transporte dos habitantes de Essonne e Yvelines, a futura linha 18 do Grand Paris Express, com 35 km de extensão, atenderá 10 estações, incluindo o planalto de Saclay, e também conectará os principais polos econômicos localizados em Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines e Versalhes.

A linha 18 será colocada em operação:

em 2026, entre Massy-Palaiseau e CEA Saint-Aubin

em 2027, entre Massy-Palaiseau e o Aeroporto de Orly

até 2030, entre o CEA Saint-Aubin e os Chantiers de Versalhes

Para mais informações sobre a futura linha 18, acesse o site https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18