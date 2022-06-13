Qual é o objetivo da consulta? Como participar?

Essa fase de diálogo com a região faz parte da abordagem de qualidade da Île-de-France Mobilités, refletindo seu desejo de construir projetos feitos por e para usuários do transporte público. Isso permite que todos dêem sua opinião sobre o projeto e compartilhem seus comentários para enriquecê-lo.

De 25 de outubro a 28 de novembro de 2021, as equipes de projeto da Île-de-France Mobilités virão apresentar o projeto e discutir com você durante reuniões organizadas na região. Assim, você poderá compartilhar seus comentários com eles. Você também pode deixar sua opinião no site dedicado ao projeto ou devolver o cupom T do folheto de apresentação do projeto.