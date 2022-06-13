Qual será o acompanhamento dado às opiniões e observações coletadas durante a consulta preliminar?

Todas as opiniões e comentários foram levados em consideração até e inclusive 28 de novembro de 2021. Ao final da consulta, a Île-de-France Mobilités elaborou um relatório sobre a consulta, listando as trocas e opiniões expressas. Este documento foi validado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em maio de 2022 e disponibilizado a todos no site dedicado ao projeto.

As lições aprendidas com a consulta alimentarão o projeto, de modo que ele atendam melhor às necessidades e expectativas do território e orientarão a conclusão dos estudos futuros e a elaboração do Esquímetro e do Arquivo de Inquérito de Utilidade Pública.