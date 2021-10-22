Ônibus

Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Quais são as lutas programadas?

As equipes do projeto Île-de-France Mobilités virão se reunir com você para discutir o projeto e coletar suas opiniões e comentários. 3 reuniões já estão agendadas:

  • 4 de novembro na parada ENSTA – Les Joncherettes, das 16h30 às 19h30.
  • 16 de novembro, no restaurante inter-empresas/Crous (localizado na 1ª Rose Dieng-Kuntz, 91120 Palaiseau), das 11h30 às 14h30
  • 24 de novembro, no coração da École Polytechnique, das 12h às 15h.