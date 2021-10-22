Ônibus

Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

O que é uma faixa ou faixa exclusiva para ônibus?

Publicado em

É uma faixa dedicada apenas aos ônibus e que também se beneficia de prioridade nos cruzamentos. Esse princípio permite uma circulação suave e rápida dos ônibus, que ganham regularidade ao se livrarem dos perigos do trânsito (congestionamentos, semáforos vermelhos, etc.).

Como parte do projeto, quase 3 quilômetros de faixas dedicadas aos ônibus serão criados no bairro da École Polytechnique. Na medida do possível, as faixas dedicadas aos ônibus serão dispostas lado a lado na via, em ambas as direções do tráfego e na continuidade dos dois primeiros trechos da linha 91.06. Quando essa integração não for possível, duas disposições alternativas de integração serão estudadas:

  • Uma inserção lateral interna, onde as faixas exclusivas para ônibus ficam ao lado das faixas para carros, no lado do campus, favorece a deserção dos laboratórios da École Polytechnique. Essa inserção permite acesso seguro para pedestres.
  • Uma inserção lateral externa, onde as faixas exclusivas para ônibus ficam ao lado das faixas para carros, no lado da madeira, promove a deserção da escola e das escolas. Essa inserção permite uma maior regularidade dos ônibus, já que sua circulação não será interrompida pelo acesso de outros usuários da via.
Iconografia representando um exemplo típico de inserção lateral interna

A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus na inserção lateral interna.

Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, as faixas dedicadas aos ônibus emolduradas pela vegetação, a estrada e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.

Iconografia representando um exemplo típico de inserção lateral externa

A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus em inserção lateral externa.

Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, a rua, as faixas dedicadas aos ônibus delimitadas pela vegetação e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.