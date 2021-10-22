Instalações dedicadas a ônibusQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
O que é uma faixa ou faixa exclusiva para ônibus?
É uma faixa dedicada apenas aos ônibus e que também se beneficia de prioridade nos cruzamentos. Esse princípio permite uma circulação suave e rápida dos ônibus, que ganham regularidade ao se livrarem dos perigos do trânsito (congestionamentos, semáforos vermelhos, etc.).
Como parte do projeto, quase 3 quilômetros de faixas dedicadas aos ônibus serão criados no bairro da École Polytechnique. Na medida do possível, as faixas dedicadas aos ônibus serão dispostas lado a lado na via, em ambas as direções do tráfego e na continuidade dos dois primeiros trechos da linha 91.06. Quando essa integração não for possível, duas disposições alternativas de integração serão estudadas:
- Uma inserção lateral interna, onde as faixas exclusivas para ônibus ficam ao lado das faixas para carros, no lado do campus, favorece a deserção dos laboratórios da École Polytechnique. Essa inserção permite acesso seguro para pedestres.
- Uma inserção lateral externa, onde as faixas exclusivas para ônibus ficam ao lado das faixas para carros, no lado da madeira, promove a deserção da escola e das escolas. Essa inserção permite uma maior regularidade dos ônibus, já que sua circulação não será interrompida pelo acesso de outros usuários da via.
A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus na inserção lateral interna.
Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, as faixas dedicadas aos ônibus emolduradas pela vegetação, a estrada e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.
A iconografia representa o desenvolvimento futuro das faixas dedicadas aos ônibus em inserção lateral externa.
Da esquerda para a direita, encontramos, respectivamente, a calçada, a rua, as faixas dedicadas aos ônibus delimitadas pela vegetação e as faixas dedicadas a bicicletas e pedestres.