O que é transporte público em uma faixa dedicada (TCSP)?

Um sistema dedicado de transporte público (TCSP) é um sistema de transporte público que utiliza uma faixa ou espaço reservado para ele.

O projeto TCSP no distrito da École Polytechnique inclui o desenvolvimento de um parque contínuo de ônibus a partir do leste da escola, no cruzamento entre a RD 36 e a Avenue Descartes, a oeste da escola, no nível da Avenue du Boulevard Monge. Além disso, outras linhas podem circular em total ou parcialmente dessa rota.