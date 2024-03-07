4 reuniões públicas para conhecer os desenvolvimentos do projeto
Publicado em
A equipe do projeto convida você a apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar e a responder todas as suas perguntas antes da consulta pública.
Cada uma dessas sessões informativas será uma oportunidade para um foco detalhado em uma área geográfica específica.
Reuniões públicas
Quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30
Prefeitura de Perreux-sur-Marne
Foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne
Terça-feira, 2 de abril de 2024 , das 19h às 21h.
Prefeitura de Neuilly-sur-Marne
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne
Quinta-feira, 4 de abril , das 19h30 às 21h30
Salão da vila de Neuilly-Plaisance
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance
Um encontro de viajantes
Segunda-feira, 25 de março , das 17h30 às 19h30
Pátio da rodoviária Chelles-Gournay
Foco nos desenvolvimentos em Chelles