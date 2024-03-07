4 reuniões públicas para conhecer os desenvolvimentos do projeto

A equipe do projeto convida você a apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar e a responder todas as suas perguntas antes da consulta pública.

Cada uma dessas sessões informativas será uma oportunidade para um foco detalhado em uma área geográfica específica.

Reuniões públicas

Quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30

Prefeitura de Perreux-sur-Marne

Foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne

Terça-feira, 2 de abril de 2024 , das 19h às 21h.

Prefeitura de Neuilly-sur-Marne

Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne

Quinta-feira, 4 de abril , das 19h30 às 21h30

Salão da vila de Neuilly-Plaisance

Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance

Um encontro de viajantes

Segunda-feira, 25 de março , das 17h30 às 19h30

Pátio da rodoviária Chelles-Gournay

Foco nos desenvolvimentos em Chelles

Moradores, usuários do transporte público, empresas, lojistas e associações vêm em grande número!