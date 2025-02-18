Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Ônibus

O projeto Bus Bords de Marne consiste na criação de faixas exclusivas para ônibus e na criação de uma nova linha de ônibus ao longo de cerca de 8,5 km entre Val de Fontenay e Chelles-Gournay.

Vista da intenção da Place de la Résistance em Neuilly-sur-Marne - ©Île-de-France Mobilités / EGIS
Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Departamento de Seine-Saint-Denis
Departamento de Sena e Marne
Île-de-France Mobilités

O projeto declarado de utilidade pública!

O projeto Bus Bords de Marne declarado de utilidade pública!

Mapa geral do projeto

Números-Chave

17 estações

em 7 municípios cruzados(1 a cada 530m aproximadamente)

3 estações atendidas

Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay

8,5 km de rota

85% delas estão em faixas dedicadase 15% em locais mistosem cada direção do tráfego

1 Caminho ciclístico contínuo bidirecional

de Val de Fontenayem Chelles-Gournay

33.000 viajantes

esperado por dia

24m

O comprimento dos novos ônibusbiarticulado, acessível a todose movidos eletricamente

4 minutos

frequência durante os horários de pico,6 min. aprox. em horários de pico

Uma ampla faixa de horários

30 minutos

Entre os Termini,10 min. de Maison Blanche a Chelles-Gournayou Neuilly-Plaisance RER

Calendário

  1. Inverno 2020-2021
    Consulta prévia
  2. 2021-2023
    Estudos preliminares (diagrama esquemático e arquivo de investigação)
  3. Dezembro de 2023
    Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo de inquérito de interesse público pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  4. De 14 de outubro a 13 de novembro de 2024
    Inquérito público
  5. Hoje
    Abril de 2025
    Aprovação da Declaração do Projeto pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  6. 2025
    Declaração de utilidade pública e início de estudos detalhados de projeto (projeto preliminar)
  7. 2030
    Comissionamento

Objetivos

Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável para se deslocar facilmente pelo território

O Triângulo

Em Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, os Bus Bords de Marne utilizam o "triângulo" do Val de Fontenay.