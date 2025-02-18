Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

O projeto Bus Bords de Marne consiste na criação de faixas exclusivas para ônibus e na criação de uma nova linha de ônibus ao longo de cerca de 8,5 km entre Val de Fontenay e Chelles-Gournay.
Mapa geral do projeto
Números-Chave
17 estações
em 7 municípios cruzados(1 a cada 530m aproximadamente)
3 estações atendidas
Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay
8,5 km de rota
85% delas estão em faixas dedicadase 15% em locais mistosem cada direção do tráfego
1 Caminho ciclístico contínuo bidirecional
de Val de Fontenayem Chelles-Gournay
33.000 viajantes
esperado por dia
24m
O comprimento dos novos ônibusbiarticulado, acessível a todose movidos eletricamente
4 minutos
frequência durante os horários de pico,6 min. aprox. em horários de pico
Uma ampla faixa de horários
30 minutos
Entre os Termini,10 min. de Maison Blanche a Chelles-Gournayou Neuilly-Plaisance RER
Calendário
- Inverno 2020-2021Consulta prévia
- 2021-2023Estudos preliminares (diagrama esquemático e arquivo de investigação)
- Dezembro de 2023Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo de inquérito de interesse público pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- De 14 de outubro a 13 de novembro de 2024Inquérito público
- HojeAbril de 2025Aprovação da Declaração do Projeto pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- 2025Declaração de utilidade pública e início de estudos detalhados de projeto (projeto preliminar)
- 2030Comissionamento