Objetivos
Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável para se deslocar facilmente pelo território
Facilitar o tráfego de ônibus: os Bus Bords de Marne operarão em grande parte em faixas dedicadas, com prioridade nos cruzamentos. Assim, se beneficiará de melhor regularidade e redução nos tempos de viagem de até 5 a 10 minutos em comparação com os tempos de viagem atualmente observados durante o horário de pico.
Melhoria do conforto dos passageiros: ônibus biarticulados com motor próprio, capazes de acomodar cerca de 145 pessoas, serão colocados em circulação em toda a nova linha (em comparação com 100 pessoas em um ônibus articulado) para adaptar a linha aos níveis esperados de passageiros e melhorar o conforto dos passageiros. Além disso, a linha será 100% acessível a todos, especialmente graças a instalações e equipamentos específicos para pessoas com mobilidade reduzida (guias, anúncios de áudio, rampas de acesso, etc.).
Combine o excelente serviço do território com uma ligação eficiente aos centros da estação: o número e o posicionamento de certos pontos de ônibus serão modificados para garantir um bom equilíbrio entre o bom serviço do território e o desempenho operacional dos Bus Bords de Marne (aproximadamente 530 metros entre cada estação em média). O projeto também visa facilitar conexões com a oferta de transporte existente e futura nas estações Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay, além das outras linhas de ônibus na interface.
Foco: adaptação da rede de ônibus
O projeto será acompanhado por uma reorganização da rede local de ônibus, que será precisamente definida nos dois ou três anos que antecederam a inauguração dos Bus Bords de Marne, de acordo com a evolução dos usos.
Essa reorganização terá como objetivo:
- Manter o serviço para os setores atualmente atendidos pela linha 113 e não atendidos pelo futuro Bus Bords de Marne: entre a rotatória Leclerc em Perreux-sur-Marne e a estação RER em Nogent-sur-Marne, e entre o centro comercial Chelles-Gournay e o shopping Terre-Ciel em Chelles;
- Permitir que outras linhas de ônibus se beneficiem dos desenvolvimentos realizados como parte do projeto Bus Bords de Marne.
Melhorando o ambiente de vida
Acalmar e valorizar o espaço público: a reurbanização do espaço público planejada como parte do projeto tornará possível acalmar o trânsito e estabelecer uma divisão mais equilibrada do espaço em benefício dos usuários do transporte público, ciclistas e pedestres. O projeto também visa preservar e fortalecer ao máximo a rede de vegetação ao longo do trajeto dos Bus Bords de Marne, contribuindo para o conforto de todos e para a qualidade paisagística do eixo.
Dando espaço para ciclistas e pedestres: o projeto facilitará o uso de modos ativos criando rotas contínuas, confortáveis e seguras para caminhada ou ciclismo. O projeto inclui a ampliação de espaços e calçadas para pedestres sempre que possível, e a criação de uma rota ciclável contínua de mais de 8,8 km integrada aos eixos V4, V9 e V20 da rede Vélo Île-de-France nos trechos comuns à rota Bus Bords de Marne.
Fortalecendo a atratividade do território e apoiando seu desenvolvimento
Os Bus Bords de Marne possibilitarão tanto manter o serviço para os setores urbanos ao longo do eixo quanto apoiar projetos de desenvolvimento regional, em particular os setores Maison Blanche em Neuilly-sur-Marne e Val de Fontenay - Alouettes em Fontenay-sous-Bois.