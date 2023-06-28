Como em todos os projetos realizados pela Île-de-France Mobilités, os atores da região têm estado intimamente envolvidos desde as fases iniciais do desenvolvimento do projeto Bus Bords de Marne. O projeto foi alvo de uma consulta antes do inverno de 2020-2021 com todo o público envolvido (parceiros, associações, moradores, comerciantes e empresas), com o objetivo de enriquecer o projeto e fazê-lo evoluir para que atendam da melhor forma às necessidades e expectativas do território. Desde então, o projeto passou por muitas mudanças em estreita consulta com todas as autoridades locais para levar em conta as opiniões e comentários expressos. Esse trabalho de estudo resultou na finalização do Diagrama Esquemático do projeto, aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 7 de dezembro de 2023. As equipes do Île-de-France Mobilités apresentaram os desenvolvimentos do projeto e se reuniram com o público na primavera de 2024.