A consulta MECDU de 2023

A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja considerado nos documentos de planejamento urbano do território em questão. Portanto, trata-se de adaptar esses documentos para permitir que o projeto em questão seja realizado.

Os documentos de planejamento urbano são compostos principalmente por programas, plantas, diagramas e mapas. Eles visam organizar e planejar o desenvolvimento de um ou mais territórios intervindo em diferentes níveis: município, intermunicípio, aglomeração, departamento, etc. Assim, eles refletem suas ambições de desenvolvimento e fornecem uma estrutura para sua urbanização. Entre esses documentos regulatórios, estão, por exemplo: o Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France (PDUIF), o Plano de Viagem do departamento de Val-de-Marne ou os planos urbanos locais (PLU) dos municípios atravessados pelo projeto.