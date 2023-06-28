A consulta MECDU de 2023
Após a consulta preliminar de 2020-2021, uma nova fase de diálogo ocorreu de 16 de outubro a 12 de novembro de 2023, inclusive. Esta foi a consulta anterior à compatibilidade dos documentos de planejamento urbano (MECDU) de Perreux-sur-Marne com o projeto Bus Bords de Marne. Esse procedimento de consulta deu origem a um relatório, disponível no final da página, que será incluído no arquivo da investigação pública que será publicado em 2024.
O que é um MECDU?
A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja considerado nos documentos de planejamento urbano do território em questão. Portanto, trata-se de adaptar esses documentos para permitir que o projeto em questão seja realizado.
Os documentos de planejamento urbano são compostos principalmente por programas, plantas, diagramas e mapas. Eles visam organizar e planejar o desenvolvimento de um ou mais territórios intervindo em diferentes níveis: município, intermunicípio, aglomeração, departamento, etc. Assim, eles refletem suas ambições de desenvolvimento e fornecem uma estrutura para sua urbanização. Entre esses documentos regulatórios, estão, por exemplo: o Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France (PDUIF), o Plano de Viagem do departamento de Val-de-Marne ou os planos urbanos locais (PLU) dos municípios atravessados pelo projeto.
O escopo da consulta do MECDU
Os desenvolvimentos ligados à criação da nova linha de ônibus entre Val de Fontenay e Chelles-Gournay exigiam a compatibilidade prévia do planejamento urbano local de Perreux-sur-Marne. Foi nas modificações desse plano urbano local que essa consulta se concentrou. Portanto, essa consulta regulatória não teve a intenção de discutir a adequação do projeto Bus Bord de Marne, na medida em que ele já havia sido submetido à consulta anterior em 2020. As mudanças no projeto serão objeto de uma nova etapa de consulta pública durante a investigação pública.
Os documentos de planejamento urbano dos outros municípios atravessados pelo projeto não requerem modificações e, portanto, não estão envolvidos nesta consulta.
Para saber mais, você pode consultar o arquivo de consulta:
Mapa do perímetro da consulta do MECDU
Os objetivos desta consulta
Na aplicação do código de planejamento urbano*, o objetivo desta consulta foi:
- Coletar opiniões sobre a compatibilidade da PLU de Perreux-sur-Marne e fornecer aos parceiros os elementos úteis para a adaptação dos documentos que seriam obrigados a executar, se necessário;
Também foi uma oportunidade para:
- Informar o público sobre a natureza e o progresso do projeto
- Prepare as próximas etapas do projeto, incluindo a fase de investigação pública.
Esta consulta não teve a intenção de discutir a oportunidade do projeto Bus Bords de Marne, na medida em que já foi submetido à consulta preliminar em 2020. Os desenvolvimentos do projeto serão objeto de uma nova etapa de consulta pública, durante a investigação de interesse público, prevista para 2024.
*O objetivo desta consulta é responder de forma mais específica às diretrizes estabelecidas na lei ASAP de 7 de dezembro de 2020.
E depois?
Ao final desta consulta do MECU, todas as contribuições arrecadadas foram objeto de um relatório divulgado em 7 de dezembro de 2023. Este relatório alimenta as reflexões sobre o projeto e completa o arquivo MECDU que será incluído no arquivo da investigação, com vista para a investigação pública prevista para 2024.