Publicado em 2025 August 20
Leitura 1 min
O projeto Bus Bords de Marne declarado de utilidade pública!
Publicado em 2025 April 15
Leitura 3 min
Declaração do projeto aprovada, o projeto está nos trilhos!
Publicado em 2025 February 18
Leitura 2 min
Inquérito público: opinião favorável sobre o projeto!
Publicado em 2024 October 31
Inquérito público: nos vemos na reunião pública em 5 de novembro às 19h30!
Publicado em 2024 October 11
Consulta pública de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024: informe-se e expresse-se!
Publicado em 2024 May 17
As apresentações e relatórios das reuniões estão online!