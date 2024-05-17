As apresentações e relatórios das reuniões estão online!
Entre o final de março e o início de abril, as equipes Île-de-France Mobilités vieram para te encontrar. O objetivo dessas reuniões foi apresentar os desenvolvimentos do projeto Bus Bords de Marne desde a consulta preliminar e responder às suas perguntas antes da investigação pública, prevista para o outono de 2024. Foram organizadas 3 reuniões e 1 reunião de viajantes de cerca de 2 horas, cada uma com foco detalhado em uma área geográfica específica.
Encontre abaixo e na biblioteca de mídia todas as apresentações e relatórios:
- Reunião pública em Perreux-sur-Marne em 21 de março
o Apresentação
o Relatório
- Encontro de Viajantes em Chelles em 25 de março
o Relatório
- Reunião pública em Neuilly-sur-Marne em 2 de abril
o Apresentação
o Relatório
- Reunião pública em Neuilly-Plaisance em 4 de abril
o Apresentação
o Relatório
Encontre todos os detalhes do projeto no site!
Você encontrará no site todas as informações atualizadas sobre o projeto, incluindo a apresentação geral do projeto e seus objetivos, os desenvolvimentos planejados setor por setor, incluindo visualizações 3D e as "Perguntas Frequentes".
Fique informado!
Para não perder nenhuma notícia sobre os Bus Bords de Marne e para ser informado sobre as datas e modalidades da investigação pública agendada para o outono de 2024, assine as notícias do projeto.