Os estudos preliminares, e em particular os estudos de passageiros, confirmaram a escolha do modo: a construção de faixas exclusivas para ônibus e a implementação de uma nova linha de ônibus de trânsito rápido (BRT) com maior capacidade para atender aos desafios das viagens.
Descubra o projeto
Por que os Bus Bords de Marne?
Uma necessidade crescente
de uma solução de
Transporte eficiente
O território em rápida mudança depende fortemente da rede ferroviária para o acesso a empregos no coração da metrópole. Essa necessidade de transporte público eficiente será ainda mais reforçada com a chegada de muitos projetos urbanos (até 2035: + 16.000 empregos e + 41.000 habitantes nos 7 municípios atravessados / + 1.000 empregos + 6.000 habitantes em um raio de 500m ao redor dos Bus Bords de Marne).
Um eixo estrutural
Conexão
Estações
A antiga RN34 atende 3 estações principais (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay) que atualmente dão acesso a 3 linhas fortes (RER E, RER A, linha P), às quais serão adicionadas outras 3 linhas no horizonte do projeto: T1 estendida até Val de Fontenay, novas linhas de metrô 15 e 16.
Dificuldades
de tráfego
no antigo RN34
As linhas de ônibus da região desempenham um papel essencial na conexão com a rede ferroviária, mas estão enfrentando dificuldades de tráfego nesse eixo, especialmente durante o horário de pico. Essas dificuldades afetam a regularidade das linhas, especialmente para a linha 113, que utiliza a antiga RN34.
O desejo de
reclassificar o antigo RN34
em um boulevard urbano
Essa estrada é muito movimentada e passa por áreas residenciais. O objetivo é requalificar o local como uma avenida urbana mais pacífica e melhorar os espaços para pedestres, ciclistas e transporte público.
Quais são os objetivos?
O projeto Bus Bords de Marne visa melhorar o deslocamento diário dos usuários e apoiar o desenvolvimento do território:
- Oferecer um meio eficiente de transporte público, uma alternativa atraente ao carro particular para chegar às estações da região;
- Melhorar a qualidade dos espaços públicos e fortalecer a urbanidade do eixo.
Mapa da evolução da rede de transporte público antes da inauguração do projeto, incluindo a RER A, RER E, Linha P, novas linhas 15 e 16 do metrô, extensão da T1 até Val de Fontenay.
Foco: estruturação de projetos de desenvolvimento e projetos de transporte no território
Estruturação de projetos de desenvolvimento de terras
Linha 15 do metrô que atende a estação Val-de-Fontenay
Linha 16 do metrô que atende a estação Chelles-Gournay
A extensão do bonde T1 até Val de Fontenay
A reurbanização do centro da estação Val de Fontenay
A reurbanização da estação RER de Neuilly-Plaisance
A reurbanização do agrupamento Chelles-Gournay
A extensão da RER E para o oeste em Mantes-la-Jolie (EOLE)