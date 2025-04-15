Declaração do projeto aprovada, o projeto está nos trilhos!
Publicado em
Após a investigação pública realizada de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou a declaração do projeto para os Bus Bords de Marne em 10 de abril de 2025. Esse projeto prevê a criação de uma nova linha de ônibus de alto desempenho, operando principalmente em faixas dedicadas entre Val de Fontenay e Chelles-Gournay.
Esta declaração do projeto segue a opinião favorável da comissão independente de inquérito. Registra a continuação do projeto e especifica os compromissos da Île-de-France Mobilités para a continuação dos estudos, a fim de responder às reservas e recomendações da comissão de inquérito. Também abre caminho para a obtenção da declaração de utilidade pública, que deve ser objeto de uma decisão interprefeitural.
Um projeto de interesse geral
O projeto Bus Bords de Marne visa reduzir e tornar os tempos de viagem mais confiáveis e oferecer mais conforto aos passageiros.
Oferece um excelente serviço ao território e acesso facilitado à rede de transporte público atual e futura, atendendo às estações de Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay (RER A e E; T1, linha P, M15 e M16 a longo prazo). Também apoia grandes projetos regionais de desenvolvimento.
Por fim, este projeto contribui para uma melhor qualidade de vida com a requalificação dos espaços públicos e facilitando o uso de modos ativos (bicicletas e pedestres) por meio da integração de ciclovias seguras e calçadas confortáveis.
Ao final da investigação pública e diante de todos os fatores, a comissão de inquérito considerou que os resultados do projeto foram positivos para a comunidade e emitiu um parecer favorável.
O projeto Bus Bords de Marne continua à luz das conclusões da comissão de inquérito
O levantamento das reservas da comissão de inquérito após o inquérito público
Para remover as duas reservas feitas pela comissão de inquérito, a Île-de-France Mobilités se compromete, em sua declaração de projeto, a:
- Continuar aprimorando o design das instalações ao redor da estação Neuilly-Plaisance RER para garantir a segurança do fluxo de todos os usuários (ônibus, motoristas, pedestres, bicicletas), confiando em um órgão de inspeção qualificado e aprovado na questão da segurança.
- Excluir o estacionamento Pérotin em Chelles do perímetro da declaração de utilidade pública do projeto e continuar as discussões com a cidade de Chelles sobre estacionamento, em conexão com o planejamento na Avenue du Maréchal Foch.
Compromissos após as recomendações da comissão de inquérito
A Île-de-France Mobilités está comprometida com:
- Continuar as discussões e ações com o objetivo de melhorar a linha de ônibus 113 entre agora e a chegada dos Bus Bords de Marne, em conjunto com autoridades locais, gestores de estrada e o operador da linha 113
- Atualize os estudos para avaliar o impacto do projeto no tráfego rodoviário
- Estudar alternativas para a integração dos Bus Bords de Marne entre Neuilly-Plaisance e Le Perreux-sur-Marne provavelmente reduzirão o risco de congestionamento no trânsito neste setor, ao mesmo tempo em que garantem que o desempenho satisfatório seja mantido para os Bus Bords de Marne
- Estude a possibilidade de criar uma estação adicional na Avenue Foch entre as planejadas para a "Rue du Port" e a "Pointe de Gournay"
- Buscar otimizações para reduzir ou pelo menos manter o custo do projeto apresentado ao inquérito público
Consulte a declaração do projeto
A deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
Anexos à declaração do projeto
Próximos passos:
- decisão dos monitores de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, que devem decidir sobre a utilidade pública do projeto até meados de 2025
- A continuação dos estudos para aprimorar o projeto do projeto (a próxima fase conhecida como "pré-projeto")