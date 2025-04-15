Declaração do projeto aprovada, o projeto está nos trilhos!

Após a investigação pública realizada de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou a declaração do projeto para os Bus Bords de Marne em 10 de abril de 2025. Esse projeto prevê a criação de uma nova linha de ônibus de alto desempenho, operando principalmente em faixas dedicadas entre Val de Fontenay e Chelles-Gournay.

Esta declaração do projeto segue a opinião favorável da comissão independente de inquérito. Registra a continuação do projeto e especifica os compromissos da Île-de-France Mobilités para a continuação dos estudos, a fim de responder às reservas e recomendações da comissão de inquérito. Também abre caminho para a obtenção da declaração de utilidade pública, que deve ser objeto de uma decisão interprefeitural.

Um projeto de interesse geral

O projeto Bus Bords de Marne visa reduzir e tornar os tempos de viagem mais confiáveis e oferecer mais conforto aos passageiros.

Oferece um excelente serviço ao território e acesso facilitado à rede de transporte público atual e futura, atendendo às estações de Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay (RER A e E; T1, linha P, M15 e M16 a longo prazo). Também apoia grandes projetos regionais de desenvolvimento.

Por fim, este projeto contribui para uma melhor qualidade de vida com a requalificação dos espaços públicos e facilitando o uso de modos ativos (bicicletas e pedestres) por meio da integração de ciclovias seguras e calçadas confortáveis.

Ao final da investigação pública e diante de todos os fatores, a comissão de inquérito considerou que os resultados do projeto foram positivos para a comunidade e emitiu um parecer favorável.

O projeto Bus Bords de Marne continua à luz das conclusões da comissão de inquérito

O levantamento das reservas da comissão de inquérito após o inquérito público

Para remover as duas reservas feitas pela comissão de inquérito, a Île-de-France Mobilités se compromete, em sua declaração de projeto, a:

Continuar aprimorando o design das instalações ao redor da estação Neuilly-Plaisance RER para garantir a segurança do fluxo de todos os usuários (ônibus, motoristas, pedestres, bicicletas), confiando em um órgão de inspeção qualificado e aprovado na questão da segurança.

Excluir o estacionamento Pérotin em Chelles do perímetro da declaração de utilidade pública do projeto e continuar as discussões com a cidade de Chelles sobre estacionamento, em conexão com o planejamento na Avenue du Maréchal Foch.

Compromissos após as recomendações da comissão de inquérito

A Île-de-France Mobilités está comprometida com: