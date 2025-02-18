Inquérito público: opinião favorável sobre o projeto!

Após a investigação pública sobre o projeto Bus Bords de Marne, realizada de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, a comissão independente de inquérito emitiu um parecer favorável sobre o pedido de declaração de utilidade pública para o projeto e a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano.

A comissão de inquérito considera em particular "após avaliar as vantagens e desvantagens deste projeto, que seu balanço patrimonial é positivo."

Essa opinião favorável é acompanhada por duas reservas e seis recomendações.

As reservas dizem respeito à segurança dos fluxos ao redor da estação Neuilly-Plaisance e ao abandono da aquisição planejada do estacionamento particular Pérotin em Chelles.

As recomendações referem-se a: análise dos tempos atuais de viagem da 113 e os impactos nas transferências de tráfego nas vias adjacentes, comparação dos modelos de tráfego rodoviário com a evolução real do tráfego, estudo de várias variantes (para reduzir o risco de congestionamento na borda de Neuilly-Plaisance/Le Perreux-sur-Marne, adicionar uma estação entre as estações rue du Port e Pointe de Gournay), a otimização dos custos e a melhoria do serviço do ônibus 113 entre agora e a entrada em funcionamento do projeto.