O projeto Bus Bords de Marne está entrando em uma investigação pública, um passo importante. Seu objetivo é coletar todas as opiniões sobre o projeto para permitir que a Comissão de Inquérito formule uma opinião fundamentada sobre sua utilidade pública.

Como dar sua opinião e participar da investigação pública?

Durante as 4 semanas de investigação, de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, vários métodos são oferecidos para você trocar com um ou mais membros da comissão independente de inquérito, para relatar suas opiniões e dúvidas sobre o projeto.

Participar da reunião pública

Terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 19h30, na Prefeitura de Neuilly-sur-Marne, no salão de casamentos, no primeiro andar

Consulte o arquivo da investigação e dê sua opinião

No site dedicado à investigação: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne

Nas dependências das permanências e nas 3 prefeituras envolvidas

Por carta à comissão de inquérito: ao presidente da comissão de inquérito do projeto Bus Bord de Marne

Prefeitura de Val-de-Marne DCPPAT/BEPUP 21/29 avenue du Général de Gaulle 94.000 CRETEIL Por e-mail para a comissão de inquérito: [email protected]

Você também pode consultar o arquivo informativo aqui.

Converse com a comissão de inquérito

Permanências na prefeitura

Prefeitura de Perreux-sur-Marne:

No primeiro andar, na sala do comitê

Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h

Segunda-feira, 28 de outubro, das 8h30 às 11h30.

Quarta-feira, 13 de novembro, das 14h30 às 17h30

Cidade de Fontenay-sous-Bois

Serviços Técnicos e Planejamento Urbano, Departamento de Desenvolvimento Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie,

Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h

Sexta-feira, 8 de novembro, das 9h às 12h.

Prefeitura de Neuilly-Plaisance

Sala dos Representantes Eleitos

Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.

Sexta-feira, 8 de novembro, das 14h às 17h.

Prefeitura de Neuilly-sur-Marne

No segundo andar, na sala Guérin

Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.

Quinta-feira, 31 de outubro, das 9h às 12h.

Sexta-feira, 8 de novembro, das 15:00 às 18:00

Prefeitura de Gagny

Salão Lucien Millet

Segunda-feira, 14 de outubro, das 14:00 às 17:00

Terça-feira, 29 de outubro, das 9h às 12h.

Prefeitura de Gournay-sur-Marne

Salão de Casamentos

Sexta-feira, 18 de outubro, das 14h às 17h.

Quarta-feira, 30 de outubro, das 9h às 12h.

Prefeitura de Chelles

Câmara do Conselho Municipal

Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.

Linhas Diretas Móveis

Estação Val de Fontenay: no pátio da estação RER, terça-feira, 29 de outubro, das 9h30 às 12h00

Estação Neuilly-Plaisance: no pátio da estação RER, terça-feira, 29 de outubro, das 15h às 18h

Estação Chelles-Gournay: no pátio da estação RER, segunda-feira, 4 de novembro, das 14:00 às 17:00

Encontre todas as informações no site dedicado à investigação pública