Consulta pública de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024: informe-se e expresse-se!
O projeto Bus Bords de Marne está entrando em uma investigação pública, um passo importante. Seu objetivo é coletar todas as opiniões sobre o projeto para permitir que a Comissão de Inquérito formule uma opinião fundamentada sobre sua utilidade pública.
Como dar sua opinião e participar da investigação pública?
Durante as 4 semanas de investigação, de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, vários métodos são oferecidos para você trocar com um ou mais membros da comissão independente de inquérito, para relatar suas opiniões e dúvidas sobre o projeto.
Participar da reunião pública
Terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 19h30, na Prefeitura de Neuilly-sur-Marne, no salão de casamentos, no primeiro andar
Consulte o arquivo da investigação e dê sua opinião
- No site dedicado à investigação: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne
- Nas dependências das permanências e nas 3 prefeituras envolvidas
- Por carta à comissão de inquérito: ao presidente da comissão de inquérito do projeto Bus Bord de Marne
Prefeitura de Val-de-Marne
DCPPAT/BEPUP
21/29 avenue du Général de Gaulle
94.000 CRETEIL
- Por e-mail para a comissão de inquérito: [email protected]
Você também pode consultar o arquivo informativo aqui.
Converse com a comissão de inquérito
Permanências na prefeitura
Prefeitura de Perreux-sur-Marne:
No primeiro andar, na sala do comitê
- Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h
- Segunda-feira, 28 de outubro, das 8h30 às 11h30.
- Quarta-feira, 13 de novembro, das 14h30 às 17h30
Cidade de Fontenay-sous-Bois
Serviços Técnicos e Planejamento Urbano, Departamento de Desenvolvimento Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie,
- Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h
- Sexta-feira, 8 de novembro, das 9h às 12h.
Prefeitura de Neuilly-Plaisance
Sala dos Representantes Eleitos
- Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.
- Sexta-feira, 8 de novembro, das 14h às 17h.
Prefeitura de Neuilly-sur-Marne
No segundo andar, na sala Guérin
- Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.
- Quinta-feira, 31 de outubro, das 9h às 12h.
- Sexta-feira, 8 de novembro, das 15:00 às 18:00
Prefeitura de Gagny
Salão Lucien Millet
- Segunda-feira, 14 de outubro, das 14:00 às 17:00
- Terça-feira, 29 de outubro, das 9h às 12h.
Prefeitura de Gournay-sur-Marne
Salão de Casamentos
- Sexta-feira, 18 de outubro, das 14h às 17h.
- Quarta-feira, 30 de outubro, das 9h às 12h.
Prefeitura de Chelles
Câmara do Conselho Municipal
- Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.
Linhas Diretas Móveis
- Estação Val de Fontenay: no pátio da estação RER, terça-feira, 29 de outubro, das 9h30 às 12h00
- Estação Neuilly-Plaisance: no pátio da estação RER, terça-feira, 29 de outubro, das 15h às 18h
- Estação Chelles-Gournay: no pátio da estação RER, segunda-feira, 4 de novembro, das 14:00 às 17:00
Encontre todas as informações no site dedicado à investigação pública