Inquérito público: nos vemos na reunião pública em 5 de novembro às 19h30!
Publicado em
A reunião pública sobre o projeto Bus Bords de Marne será realizada na terça-feira, 5 de novembro, às 19h30, na Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).
Venha conhecer o projeto, expresse sua opinião e faça suas perguntas à equipe do projeto, na presença da comissão de inquérito.
O Sr. Jean-Pierre CHAULET, inicialmente presidente da comissão de inquérito sobre o projeto "Bus Bords de Marne", não consegue realizar essa missão por motivos pessoais fora de seu controle. A presidência da citada investigação pública é transferida para o Sr. Jean-Marie PAULOT e a Sra. Sylvie COMBEAU, que ingressa na comissão de inquérito como membro pleno.
Composição do Comitê de Inquérito
- Sr. Jean-Marie PAULOT - Presidente
- Sra. Brigitte BOURDONCLE - Comissária de Investigação
- Sra. Sylvie COMBEAU - Comissária de Investigação