Inquérito público: nos vemos na reunião pública em 5 de novembro às 19h30!

A reunião pública sobre o projeto Bus Bords de Marne será realizada na terça-feira, 5 de novembro, às 19h30, na Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).

Venha conhecer o projeto, expresse sua opinião e faça suas perguntas à equipe do projeto, na presença da comissão de inquérito.