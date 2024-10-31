Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Inquérito público: nos vemos na reunião pública em 5 de novembro às 19h30!

A reunião pública sobre o projeto Bus Bords de Marne será realizada na terça-feira, 5 de novembro, às 19h30, na Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).

Venha conhecer o projeto, expresse sua opinião e faça suas perguntas à equipe do projeto, na presença da comissão de inquérito.

O Sr. Jean-Pierre CHAULET, inicialmente presidente da comissão de inquérito sobre o projeto "Bus Bords de Marne", não consegue realizar essa missão por motivos pessoais fora de seu controle. A presidência da citada investigação pública é transferida para o Sr. Jean-Marie PAULOT e a Sra. Sylvie COMBEAU, que ingressa na comissão de inquérito como membro pleno.

Composição do Comitê de Inquérito

  • Sr. Jean-Marie PAULOT - Presidente
  • Sra. Brigitte BOURDONCLE - Comissária de Investigação
  • Sra. Sylvie COMBEAU - Comissária de Investigação
