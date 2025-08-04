O projeto Bus Bords de Marne declarado de utilidade pública!

Os Prefeitos de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne declararam o projeto Bus Bords de Marne de utilidade pública em 4 de agosto de 2025.

Essa decisão segue o parecer favorável da comissão independente de inquérito em 20 de dezembro de 2024 e a declaração do projeto Île-de-France Mobilités aprovada em 10 de abril de 2025.

A declaração de utilidade pública é um passo decisivo para a conclusão da operação.

Os estudos de projeto (projeto preliminar) estão começando agora e levarão em conta as reservas e recomendações da comissão de inquérito: para saber mais, encontre aqui todas as informações sobre a declaração do projeto e os compromissos da Île-de-France Mobilités.