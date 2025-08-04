O projeto Bus Bords de Marne declarado de utilidade pública!
Publicado em
Os Prefeitos de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne declararam o projeto Bus Bords de Marne de utilidade pública em 4 de agosto de 2025.
Essa decisão segue o parecer favorável da comissão independente de inquérito em 20 de dezembro de 2024 e a declaração do projeto Île-de-France Mobilités aprovada em 10 de abril de 2025.
A declaração de utilidade pública é um passo decisivo para a conclusão da operação.
Os estudos de projeto (projeto preliminar) estão começando agora e levarão em conta as reservas e recomendações da comissão de inquérito: para saber mais, encontre aqui todas as informações sobre a declaração do projeto e os compromissos da Île-de-France Mobilités.
Consulte:
O decreto prefectural de declaração de utilidade pública
2025.08.04 - L’arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité publique
Seu apêndice 1: plano de situação
Son annexe 1 : plan situation
Seu apêndice 2: plano geral das obras
Son annexe 2 : plan général des travaux
Seu apêndice 3 - a declaração do projeto Île-de-France Mobilités
Son annexe 3 - la déclaration de projet d'Île-de-France Mobilités
Seu apêndice 4: arquivo sobre a compatibilidade de documentos de planejamento urbano
Son annexe 4 : dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme